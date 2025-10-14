Каземиро все еще может остаться в "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" все еще допускает продление контракта со своим полузащитником Каземиро.

Действующий контракт Каземиро истекает в конце этого сезона, и "Юнайтед" принадлежит опция продления на 12 месяцев.



До сих пор считалось, что "Юнайтед" позволит Каземиро уйти свободным агентом, чтобы разгрузить свою зарплатную ведомость, потому что 33-летний бразилец получает свыше 300,000 фунтов в неделю.



Однако ESPN утверждает, что Каземиро все еще может остаться на "Олд Траффорд", но для этого ему нужно согласиться на ощутимое понижение зарплаты.



Каземиро и его семья счастливы в Манчестере, поэтому решение во многом будет зависеть от готовности экс-игрока "Реала" пойти на уступки.