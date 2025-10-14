"Милан" нацелился на Джо Гомеса

Джо Гомес Итальянский "Милан" сделал защитника "Ливерпуля" Джо Гомеса своей целью номер один на зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Гомес отметился только двумя появлениями на замену в Премьер-Лиге, а также полностью сыграл матч Кубка Лиги против "Саутгемптона".

Если верить Corriere dello Sport, Гомес хочет играть больше, и "Милан" готов предоставить 28-летнему англичанину такую возможность.

"Милан" как раз ищет опытного центрального защитника, рассматривая Гомеса своей приоритетной целью.

Однако в данный момент "Ливерпуль" весьма ограничен в выборе центральных защитников и отпустит Гомеса в январе, только если обзаведется заменой — вроде Марка Гехи из "Кристал Пэлас" или Нико Шлоттербека из дортмундской "Боруссии".




14.10.2025

