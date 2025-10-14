Босс "Брайтона" подтвердил интерес МЮ к Балеба

Президент "Брайтона" Тони Блум подтвердил, что "Манчестер Юнайтед" интересовался полузащитником Карлосом Балеба минувшим летом.

Слухи об интересе "Юнайтед" к Балеба появились ближе к закрытию летнего трансферного окна, и "красные дьяволы" действительно обратились насчет Карлоса.



Однако "Брайтон" сообщил коллегам, что 21-летний камерунец не продается, и "Юнайтед" не стал проверять эти слова.



"Я не думаю, что в случае с Балеба это была сага. "Манчестер Юнайтед" проявил интерес, а мы сказали, что он недоступен, и они отступили".



"В прошлом у нас были саги гораздо больше. Но Карлос Балеба добился безмерного прогресса. Он имеет огромную важность для этого футбольного клуба, и я просто доволен, что он с нами в этом сезоне", — сообщил Блум The Argus.