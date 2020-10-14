Скоулз намекнул, что Сульшер может возглавить "Рейнджерс"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз намекнул, что Оле Гуннар Сульшер может возглавить "Рейнджерс".

"Рейнджерс" находится в поисках нового рулевого после увольнения Расселла Мартина, а фаворит букмекеров на вакантный пост Стивен Джеррард отказался от возвращения в Глазго.



И хотя Скоулз прямо не называет имя Сульшера, Daily Mirror полагает, что Пол имеет ввиду именно норвежского специалиста, с которым он бок о бок играл за "Юнайтед".



"На днях я виделся с парнем, который сказал мне, что собирается провести встречу с "Рейнджерс". Я не уверен, что он ее провел, однако его имя не упоминалось (в прессе). Думаю, он сказал мне по секрету, поэтому я не буду раскрывать вам его имя. Я не думаю, что он ожидал этого. Они обратились к нему, и на следующий день они встретились в Лондоне", — сообщил Скоулз в подкасте.