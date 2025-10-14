Уилшир рассказал о совете Артеты
Новоиспеченный наставник "Лутона" Джек Уилшир рассказал о совете, который он получил от своего коллеги Микеля Артеты из "Арсенала".
Накануне 33-летний Уилшир был подтвержден новым рулевым "Лутона", получив свою первую самостоятельную работы на тренерском поприще.
И хотя речь идет только о клубе Лиги Один, Уилшир сравнивает свою ситуацию с приходом Артеты в "Арсенал" в 2019 году.
"Около года назад я спросил Микеля, как он понял, что готов. Он рассмеялся и сказал: "Ты просто должен прыгнуть и поплыть изо всех сил".
"Он сделал это действительно хорошо, и я чувствую себя немного похожим образом. Это другой уровень, но "Арсенал" не был приятным местом, когда Микель пришел. Фанаты не были уверены насчет происходящего, но он добился абсолютной сплоченности и доверия в том, что он делал", — цитирует Уилшира Football.London.
