"Боруссия" следит за Дисаси
Опальный защитник "Челси" Аксель Дисаси находится на радаре дортмундской "Боруссии".
На днях появились слухи, что "Ливерпуль" вступил в контакт с защитником "Боруссии" Нико Шлоттербеком, собираясь того приобрести в зимнее трансферное окно.
Интерес к Шлоттербеку также проявляет "Бавария", поэтому клуб из Дортмунда уже ищет замену 25-летнему немцу.
Как сообщает Goal, заменить Шлоттербека в Дортмунде может 27-летний Дисаси, которому довелось поработать с главным тренером "Боруссии" Нико Ковачем в "Монако".
В данный момент, как и Рахим Стерлинг, Дисаси тренируется отдельно от первой команды "Челси".
"Челси" и "Боруссию" объединяют хорошие отношения. Минувшим летом "синие" отправили в Дортмунд Кэрни Чуквуэмеку и Аарона Ансельмино, а в обратном направлении проследовал Джейми Гиттенс.
13.10.2025 23:00
