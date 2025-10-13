Антони поведал, кто из игроков МЮ хотел, чтобы он остался

Вингер испанского "Реал Бетис" Антони назвал имя одного игрока "Манчестер Юнайтед", который хотел сохранить его на "Олд Траффорд".

Проведя в "Реал Бетис" вторую половину прошлого сезона на правах аренды, минувшим летом Антони вернулся в клуб Ла Лиги по постоянному трансферу.



Антони признается, что прибывший из "Вулверхэптона" Матеус Кунья уговаривал его остаться в "Юнайтед", однако к тому времени 25-летний бразилец уже сжег мосты с "красными дьяволами".



"Матеус Кунья хотел, чтобы я играл вместе с ним, но ситуация уже была очень сложной. Я очень привязан к нему", — сообщил Антони AS.