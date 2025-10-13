Уоткинс пропустит выезд англичан в Ригу

Нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс пропустит матч сборной Англии против Латвии в рамках отбора к ЧМ-2026 во вторник из-за травмы.

В прошлый четверг Уоткинс отметился голом в победном для англичанин товарищеском матче против Уэльса (3:0). Олли мог сделать и дубль, но упустил великолепный момент, врезавшись в штангу.



Уоткинс был заменен на "Уэмбли" в перерыве, и полученная травма не позволит 29-летнему нападающему отправиться со своими партнерами по сборной в Ригу.



Как сообщает BBC, Уоткинс уже отправился назад в "Виллу" на лечение. Главному тренеру англичан Томасу Тухелю не потребовалось никого дополнительно вызывать на место выбывшего игрока, потому что в строй возвращается капитан Харри Кейн, пропустивший матч против Уэльса.



Добавим, Уоткинс дебютировал за сборную Англии в 2021 году, забив шесть голов в 20 матчах.