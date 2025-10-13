Джек Уилшир возглавил "Лутон"
Бывший полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир был подтвержден новым главным тренером "Лутона" из Чемпионшипа.
Таким образом, 33-летний Уилшир пришел на место уволенного Мэтта Блумфилда, который продержался в "Лутоне" менее года.
Два предыдущих сезона оборачивались понижением в классе для "Лутона", который сейчас занимает 11-е место в третьем дивизионе, и Уилшир призван остановить это падение.
Это первая работа Уилшира в качестве самостоятельного специалиста, не считая двух матчей в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера "Норвича" в конце прошлого сезона.
Ассистировать Уилширу в "Лутоне" будет опытный Крис Пауэлл, который возглавлял "Чарльтон", "Хаддерсфилд", "Лестер" и "Дерби".
Будучи игроком, Уилшир провел 34 матча за сборную Англии, приняв участие на Чемпионате Мира 2014 года и Евро-2026.
13.10.2025 14:00
Последние комментарии:
Евро 26 еще не было
