Нагельсманн: "Это не вина Вирца"

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн выразил свою поддержку плеймейкеру "Ливерпуля" Флориану Вирцу.

Вирц до сих пор не открыл счет своим голам или результативным передачам за "Ливерпуль" в Премьер-Лиге после перехода из "Байера" за 116 миллионов фунтов в июне.



Однако Нагельсманн связывает это с тем, что Вирц все еще привыкает к Премьер-Лиге, а партнеры 22-летнего немца по Премьер-Лиге демонстрируют неважную реализацию моментов.



"И хотя он не забивал и не ассистировал, он все равно является игроком, который создает больше всех моментов в Премьер-Лиге".



"Это не его вина, что его партнеры по команде не используют эти моменты, и даже статистика не покажет всей картины".



"Вирцу нужно привыкнуть к лиге. Я видел, что он играет с полной свободой. Он знает, на что способен и как все устроено. Ему не всегда было легко, и теперь ему снова нужно упорно трудиться", — цитирует Нагельсманна BBC.