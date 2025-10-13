"Тоттенхэм" ищет нового первого номера

"Тоттенхэм" сделал приглашение нового голкипера своей приоритетной задачей на 2026 год.

"Тоттенхэм" уверенно начал новый сезон при Томасе Франке и на этот международный перерыв ушел, занимая третье место в Премьер-Лиге.



Однако у Франка есть определенные претензии к своему первому номеру Гульельмо Викарио, который совершил ряд ошибок, стоивших команде очков. Болельщики "Тоттенхэма" даже призывали своего главного тренера попробовать на воротах Антонина Кински.



По информации TEAMtalk, "Тоттенхэм" ищет "апгрейд" относительно Викарио, и сейчас лондонский клуб занят формированием списка потенциальных целей на январь или следующее лето.