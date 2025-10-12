Москера считает, что Габриэль, Салиба и Дьекереш делают его лучше

Защитник "Арсенала" Кристиан Москера назвал трех партнеров по команде, которые помогают ему становиться лучше.

Минувшим летом "Арсенал" приобрел Москеру у "Валенсии" за 13 миллионов фунтов. Кристиан рад, что может учиться у своих конкурентов по позиции в лице Габриэля Магальяэса и Вильяма Салиба.



А на тренировках Москере приходится противостоять нападающему Виктору Дьекерешу, и в этом 21-летний испанец тоже видит выгоду для себя.



"Он (Дьекереш) — зверь, животное. Тренировки вместе с ним помогают защитникам совершенствоваться. В "Валенсии" были отличные игроки, но теперь я тренируюсь с такими игрокам топ-уровня, и это огромный шаг вперед".



"Когда я переходил, что знал заранее, что моими конкурентами будут две звезды мирового уровня, но в этом и заключалась идея клуба: на каждой позиции обладать игроками, которые сражаются друг с другом, чтобы продвинуться как можно дальше", — сообщил Москера Diario AS.