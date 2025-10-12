Гиу высказался насчет командировки в "Сандерленд"

Нападающий "Челси" Марк Гиу высказался насчет своей короткой командировки в "Сандерленд" минувшим летом.

Отправив Гиу в аренду в "Сандерленд" 7 августа, 1 сентября "Челси" досрочно вернул Марка, отреагировав этим на травму Лиама Делапа.



Однако 19-летний испанец ничуть не унывает и полон желания сражаться за место в составе команды Энцо Марески.



"Изначально мы с огромным энтузиазмом и волнением приняли решение отправиться в "Сандерленд", чтобы получать минуты в высшем дивизионе и набираться опыта".



"В конце концов случилась травма (Делапа), и мне пришлось вернуться в "Челси". Сейчас я испытываю огромный энтузиазм и упорно тренируюсь каждый день".



"Когда Нико сказал "нет" (вернуться в "Челси" из Мюнхена), они позвонили мне, мы подумали об этом, и все быстро случилось. Я хочу преуспеть в "Челси". Вот что было".



"Я никогда не расстраивался (из-за ухода из "Сандерленда"). Я верю, что каждое действие в своей карьере я совершаю, потому что хочу этого".



"Вот и все, я собираюсь сражаться на каждой тренировке, в каждом матче, каждую минуту. Я должен играть как можно больше минут".



"Теперь я здесь, в "Челси", и прямо сейчас это лучший клуб для меня", — цитирует Гиу Evening Standard.