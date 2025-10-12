Жилберто Силва: "Эстевао станет игроком топ-уровня"

Легенда бразильского футбола Жилберто Силва считает, что вингер "Челси" Эстевао Виллиан способен стать одним из лучших игроков в мире.

В прошлый уикенд 18-летний Эстевао в очередной раз продемонстрировал свой огромный талант, забив победный для "Челси" гол в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" (2:1).



Силва давно наблюдает за развитием Эстевао и верит, что его соотечественника ждет большое будущее.



"Убежден, он станет игроком самого высокого уровня. У него есть талант для этого".



"Я знаю его со времен, когда он был совсем еще маленьким мальчиком в Белу-Оризонти с "Крузейро". Позже он отправился в "Палмейрас" и стал так быстро совершенствовать свою игру, развивать свои навыки, свою силу".



"Уверен, теперь он будет становиться более зрелым. Зрелость от переезда в другую страну будет так важна для него. Опыт другой лиги, другого рода соревнования, высочайшей конкуренции, противостояния с лучшими игроками лиги будет важен для его зрелости и развития".



"Уверен, он станет игроком самого, самого высокого уровня. Не только для "Челси", но и в мире".



"Сможет ли он достичь уровня Месси? Пока слишком рано говорить это и подвергать его такому давлению. Мне нравится, что он развивается, он столь милый, столь скромный парень. Но сравнивать его таким образом я не хочу".



"Он способен стать хорошей версией Эстевао. Способен многого достичь с "Челси" и помочь им оказаться на вершине", — сообщил Силва Givemesport.