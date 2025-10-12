"Галатасарай" — главный претендент на Маласиа

Турецкий "Галатасарай" заинтересован в приглашении защитника "Манчестер Юнайтед" Тирелла Маласиа.

Проведя вторую половину прошлого сезона на правах аренды в ПСВ и выиграв там титул Эредивизии, затем Маласиа вернулся в "Юнайтед" и все лето тренировался отдельно от первой команды.



Маласиа так и не сумел покинуть "Юнайтед" в летнее трансферное окно, после чего был неожиданно восстановлен в первой команде и заявлен на Премьер-Лигу.



Однако уход Маласиа из "Юнайтед" — это лишь вопрос времени, потому что в конце сезона 26-летний голландец станет свободным агентом.



По информации Daily Star, в данный момент "Галатасарай" является главным претендентом на Маласиа, и уже с января клуб из Стамбула может попытаться заключить предварительный контракт с Тиреллом.



Добавим, в 2022 году "Юнайтед" приобрел Маласиа у "Фейеноорда" за 15 миллионов фунтов. С тех пор Тирелл отметился лишь 16 выходами в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.