"Ливерпуль" находится среди претендентов на Упамекано

"Ливерпуль" находится среди топ-клубов, наблюдающих за ситуацией защитника немецкой "Баварии" Дайо Упамекано.

"Ливерпуль" вынужден задумываться об укреплении центра обороны в свете тяжелой травмы Джованни Леони и истекающего в конце сезона контракта Ибраимы Конате.



Контракт Упамекано тоже истекает в конце сезона, и уже с января "Ливерпуль", будучи зарубежным клубом, сможет свободно вести переговоры с 26-летним французом.



По информации Sky Sport Germany, спортивный директор "Баварии" Макс Эберль делает все возможное, чтобы склонить Упамекано к новой сделке, но в данный момент Дайо не собирается идти на уступки.



На руках у Упамекано уже есть предложение от "Баварии" о новом контракте, но камнем преткновения являются зарплата и комиссионные.