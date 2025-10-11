Куанса не поможет сборной Англии в Риге

Защитник леверкузенского "Байера" Джарелл Куанса не поможет сборной Англии в матче против Латвии из-за травмы.

Куанса так и не вышел на замену в победном для англичан товарищеском матче против Уэльса в минувший четверг (3:0).



Как сообщает Sky Sports, выезд в Ригу в рамках отбора к Чемпионату Мира 2026 года Куанса пропустит вовсе. Джарелл уже возвращается в Леверкузен.



Главный тренер англичан Томас Тухель не планирует никого вызывать на место Куансы, собираясь обойтись против латвийской сборной оставшимися игроками.



В данный момент англичане уверенно возглавляют Группу K, набрав 15 очков из 15 возможных, тогда как Латвия находится позади не только команды Тухеля, но и Албании с Сербией, опережая лишь Андорру.