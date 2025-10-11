"Форест" нанял архитекторов, которые работали над "Энфилдом"

"Ноттингем Форест" нанял архитекторов, участвовавших в реконструкции "Энфилда" "Ливерпуля", для расширения своего стадиона "Сити Граунд".

Изначально "Форест" планировал ограничиться перестройкой самой маленькой из четырех трибун, увеличив вместимость своей арены с 30,000 до 35,000 зрителей.



"Форест" уже получил все необходимые разрешения и должен был приступить к работам в следующем году, но в последний момент "лесники" отказались от этого плана в пользу более амбициозного проекта.



Как сообщает The Athletic, "Форест" обратился к базирующейся в Лондоне архитектурной фирме KSS Group, чтобы разработать проект по расширению "Сити Граунд", который является домом для "лесников" с 1898 года, до 45,000 мест.



Прежде KSS Group помогла "Ливерпулю" перестроить две трибуны "Энфилда", вместимость которого теперь превышает 61,000 зрителей.