"Форест" нанял архитекторов, которые работали над "Энфилдом"

Сити Граунд "Ноттингем Форест" нанял архитекторов, участвовавших в реконструкции "Энфилда" "Ливерпуля", для расширения своего стадиона "Сити Граунд".

Изначально "Форест" планировал ограничиться перестройкой самой маленькой из четырех трибун, увеличив вместимость своей арены с 30,000 до 35,000 зрителей.

"Форест" уже получил все необходимые разрешения и должен был приступить к работам в следующем году, но в последний момент "лесники" отказались от этого плана в пользу более амбициозного проекта.

Как сообщает The Athletic, "Форест" обратился к базирующейся в Лондоне архитектурной фирме KSS Group, чтобы разработать проект по расширению "Сити Граунд", который является домом для "лесников" с 1898 года, до 45,000 мест.

Прежде KSS Group помогла "Ливерпулю" перестроить две трибуны "Энфилда", вместимость которого теперь превышает 61,000 зрителей.




Метки Ноттингем Форест, Сити Граунд, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2025 10:00

Количество просмотров Просмотров: 127

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gonareiko 11.10.2025 10:15 # gonareiko
    Меня всегда интересовало, почему играют на прямоугольном поле, а не квадратном

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: