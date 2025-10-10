Кин: "Я бы хотел видеть Симеоне в "Юнайтед"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин назвал своего идеального кандидата на должность главного тренера "красных дьяволов".

Будущее нынешнего наставника "Юнайтед" Рубена Аморима находится под большим вопросом, и нельзя исключать, что в обозримом будущем "дьяволам" придется искать нового рулевого.



И Кин хотел бы посмотреть в "Юнайтед" на Диего Симеоне, который тренирует "Атлетико" с 2011 года, выигрывая Ла Лигу и достигая финала Лиги Чемпионов.



"Я говорю это годами. Я бы хотел видеть Симеоне из "Атлетико". Я бы хотел посмотреть на него здесь. Я знаю, его приятель (Андреа Берта) отправился в "Арсенал".



"Думаю, он просто сотворил бы хаос, но хаос в хорошем смысле. Он бы сделал это место скалой. Никаких гарантий, но мне просто нравится его характер, его послужной список. Люди могут засомневаться насчет его стиля футбола, но они забили пять голов против "Реала" в прошлый уикенд. Ему не нравится, чтобы его команда позволяла сопернику забивать или создавать слишком много, но они могут играть в футбол и сражаться".



"Против "Ливерпуля" несколько недель назад (когда "Атлетико" проиграл 3:2 в Лиге Чемпионов)... Эта команда не так великолепна, как несколько лет назад, но их бойцовский дух никуда не делся. Он так вел себя у бровки в тот вечер, его удалили за это, и мне нравится его большой характер", — цитирует Кина Daily Express.