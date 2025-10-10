Тоуни готов вернуться в Премьер-Лигу в январе

Нападающий саудовского "Аль-Ахли" Айвен Тоуни готов вернуться в Премьер-Лигу на вторую половину этого сезона.

Со старта прошлого сезона Тоуни забил 38 голов в 54 матчах за "Аль-Ахли", однако этого оказалось недостаточно, чтобы впечатлить главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля.



Тоуни всерьез опасается не попасть в заявку сборной Англии на Чемпионат Мира следующим летом, поэтому, хоть он и счастлив в "Аль-Ахли", рассматривает возможность своего возвращения в Премьер-Лигу в январе.



Тоуни готов присоединиться к одному из клубов Премьер-Лиги на правах шестимесячной аренды, но пока со стороны представителей высшего английского дивизиона нет серьезного интереса к 29-летнему нападающему.



Возможность арендовать Тоуни может приглянуться "Тоттенхэму", где трудится бывший наставник Айвена по "Брентфорду" Томас Франк, и "Манчестер Юнайтед", который собирается попрощаться с Джошуа Зиркзее в январе.