Коло-Муани сыграл за "Тоттенхэм" в товарищеском матче

Нападающий "Тоттенхэма" Рандаль Коло-Муани приблизился к возвращению в строй, сыграв в товарищеском матче за закрытыми дверьми.

Коло-Муани сыграл только 13 минут за "Тоттенхэм" посл своего перехода из ПСЖ на правах аренды в заключительный день летнего трансферного окна.



Эти 13 минут пришлись на победный для "шпор" матч Лиги Чемпионов против "Вильярреала" в сентябре (1:0). Далее 26-летний француз отсутствовал с травмой ноги.



Однако в пятницу, сообщает Sky Sports, Коло-Муани сыграл 45 минут за "Тоттенхэм" в товарищеском матче против "Уотфорда". Этот поединок состоялся на тренировочной базе "шпор", без зрителей.



Если не возникнет никаких осложнений, Коло-Муани будет готов к матчу Премьер-Лиги против "Астон Виллы" 19 октября.