"Ливерпуль" работает над новым контрактом Слота

"Ливерпуль" приступил к согласованию нового контракта со своим главным тренером Арне Слотом.

В 2024 году, придя на место Юргена Клоппа, Слот заключил с "Ливерпулем" трехлетний контракт.



Слот не отработал и половины этого срока, но боссы "Ливерпуля" хотят исключить сценарий, при котором Арне начнет следующий сезон, имея лишь 12 месяцев по действующему контракту.



Недавние саги насчет будущего Мохамеда Салаха, Виргила Ван Дейка и Трента Александер-Арнольда научили "Ливерпуль", что контракты следует продлевать заранее, если это возможно.



По информации Daily Mail, агент 47-летнего голландца Рафаэла Пимента уже договаривается с "Ливерпулем" об условиях нового контракта для своего клиента.



Слот может рассчитывать, что срок его нового контракта будет дольше. В свое время американские владельцы "Ливерпуля" дали упомянутому Клоппу сделку сразу на шесть лет после всего девяти месяцев Юргена в клубе.