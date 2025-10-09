"Тоттенхэм" получил 100 млн. фунтов от своего владельца

Крупнейший акционер "Тоттенхэма" в лице компании Enic инвестировал в свой клуб 100 миллионов фунтов.

Ранее этой осенью семейство Джо Льюиса, контролирующее "Тоттенхэм" как раз через Enic, избавилось от президента Даниэля Леви и пообещало клубу новую эру.



Льюис уже подтвердил свои амбиции, отказавшись от продажи "Тоттенхэма", а теперь Джо сделал это еще раз, выписав "шпорам" чек на 100 млн. фунтов.



"Это только начало в плане дополнительного финансирования. По мере того, как клуб определит, что необходимо для достижения успеха, будут выделены дополнительные средства. Семейство Льюис намерено поддержать клуб на пути к успеху", — цитирует свой источник Sky Sports.