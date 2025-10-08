Джеррард: "Не мог поверить, что "Ливерпуль" купил Диуфа вместо Анелька"

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард заявил, что его клуб совершил крупную ошибку, когда купил Эль-Хаджи Диуфа вместо Николя Анелька.

Анелька провел в "Ливерпуле" вторую половину сезона 2001/02 на правах аренды из ПСЖ, но "красные" отказались от постоянного трансфера Николя, предпочтя пригласить Диуфа из "Ланса".



Джеррард, известный своей враждой с Диуфом, признается, что не мог поверить в это решение "Ливерпуля".



"Временами мы крупно ошибались при подписаниях. Крупно".



"Я приведу вам один пример. У нас была возможность подписать Николя Анелька или Эль-Хаджи Диуфа. И мы купили Эль-Хаджи Диуфа, опираясь на период из четырех-пяти матчей на Чемпионате Мира, хотя могли купить другого, опираясь на период в пять-шесть лет. Таким было решение".



"Я не знаю, кто принял окончательное решение. Это лишь один пример того, как ошибался наш клуб, потому что это один из крупнейших промахов. Эль-Хаджи Диуф или Николя Анелька".



"Анелька был крутейшим мужиком. У него была эта аура, внутри него была эта уверенность".



"Он был готов побеждать. Он был готов помочь "Ливерпулю" больше побеждать и приблизиться к вершине. Анелька был игроком другого уровня. Уровня выше".



"Решение было принято, и это, если честно, был полный промах. Это лишь один пример, что я приведу. Я не мог поверить в то, что происходило", — цитирует Джеррарда Daily Mail.