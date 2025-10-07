"Арсенал" наградил Райю новым контрактом

"Арсенал" наградил своего основного голкипера Давида Райю новым контрактом на улучшенных условиях.

До сих пор у Райи действовал контракт, который он заключил летом 2024, когда "Арсенал" выкупил Давида у "Брентфорда" после сезона аренды.



По информации BBC, стороны еще минувшим летом достигли договоренности о новой сделке, которая сейчас была окончательно оформлена, но все еще нуждается в официальном подтверждении.



Новый контракт до 2028 года с опцией продления обеспечит Райе значительную прибавку к зарплате относительно предыдущих 100,000 фунтов в неделю, став наградой для Давида за его надежную игру на последнем рубеже.



Добавим, 30-летний испанец становился обладателем "Золотой перчатки" Премьер-Лиги в двух предыдущих сезонах.