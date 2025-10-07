Куанса объяснил, почему покинул "Ливерпуль"

Защитник леверкузенского "Байера" Джарелл Куанса объяснил свое решение покинуть "Ливерпуль" минувшим летом.

Минувшим летом "Ливерпуль" продал Куансу в "Байер" за 25 миллионов фунтов, и пока Джарелл хорошо себя чувствует в Леверкузене, подтверждением чему стал его вызов в сборную Англии.



По словам 22-летнего защитника, к уходу из "Ливерпуля" его подтолкнуло желание развиваться дальше и регулярно играть.



"На протяжении своего времени в "Ливерпуле" я учился у некоторых из лучших игроков в мире".



"Эта возможность была так хороша для моей карьеры и имела большое значение. Но мне уже 22, в январе исполнится 23, и на данной стадии своей карьеры мне нужно сыграть сотни матчей, чтобы оказаться там, где я хочу. В целом, думаю, именно поэтому было принято это решение, и отправиться за рубеж было лучшим вариантом для меня", — цитирует Куансу Daily Mirror.