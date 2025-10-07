Осула стал целью "Айнтрахта" на январь
Немецкий "Айнтрахт" задумывается о приглашении нападающего "Ньюкасла" Уильяма Осулы в зимнее трансферное окно.
Осулу связывали с переходом в "Айнтрахт" еще в заключительный день летнего трансферного окна, но сделка стоимостью около 30 миллионов фунтов так и не была согласована.
По информации Sky Sports, в январе "Айнтрахт" вернется за Осулой, чтобы попытаться арендовать 22-летнего игрока сборной Дании.
В этом сезоне Осула не является основным игроком "Ньюкасла", но свои девять матчей сыграл и забил два гола.
С помощью Осулы "Айнтрахт" хочет восполнить потерю Уго Экитике, который минувшим летом был продан в "Ливерпуль" за 79 млн. фунтов.
