Кейн открыт к новому контракту с "Баварией" и уже не уверен насчет возвращения в Премьер-Лигу

Капитан сборной Англии Харри Кейн заявил, что открыт к новому контракту с немецкой "Баварией" и уже не уверен насчет возвращения в Премьер-Лигу.

Кейн выступает за "Баварию" после своего перехода из "Тоттенхэма" в 2023 году имеет контракт, рассчитанный до конца следующего сезона.



И хотя в действующем контракте Кейна есть пункт об отступных, 32-летний нападающий готов продлить свое пребывание в Мюнхене, где он достиг рубежа в 100 голов за рекордно короткие сроки.



"Если речь о том, чтобы остаться здесь подольше, то я определенно допускаю это".



"Пару недель назад я открыто сказал, что пока не обсуждал это с "Баварией", но если они обратятся, я готов к честному диалогу".



"Разумеется, это зависит от того, как сложится следующий год или вроде того и чего мы достигнем вместе. Я бы сказал, что прямо сейчас наши дела идут великолепно, и я не помышляю ни о чем другом".



"Я не думаю, что нужна какая-либо спешка. Позади только два месяца сезона. Если будет продление, оно должно устраивать всех, а также должно быть ясное видение будущего клуба".



"Лично я бы не хотел ни с чем спешить. Этот разговор определенно будет, а там посмотрим".



"Я крайне счастлив здесь, моя семья и дети счастливы остаться, и когда ты становишься старше, это играет большую роль в любом твоем решении".



"Но, как и всегда, ты никогда не знаешь, что ждет тебя за углом. Я не кладу все свои яйца в одну корзину. Я собираюсь наслаждаться тем, что я делаю прямо сейчас, а это "Бавария" — точно в этом сезоне и, наверное, в следующем".



"Что касается Премьер-Лиги, то я не знаю. Если бы вы спросили меня, когда я только перешел в "Баварию", я бы сказал, что точно вернусь".



"Но теперь я здесь уже пару лет, и я бы сказал, что это немного угасло, но я бы не сказал, что никогда не вернусь".



"За свою карьеру я научился тому, что в разное время возникают разные возможности. Поэтому я возвращаюсь к тому, что прямо сейчас я полностью сосредоточен на "Баварии", — цитирует Кейна Sky Sports.