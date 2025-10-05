Рэднапп: "Ливерпулю" не хватает Трента"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Джейми Рэднапп считает, что "красным" не хватает правого защитника Трента Александер-Арнольда.

Минувшим летом "Ливерпуль" проводил Трента в "Реал", взамен пригласив из "Байера" Джереми Фримпонга.



Однако в последних матчах главный тренер "Ливерпуля" тасует игроков справа в обороне, да и на противоположном краю, как указывает Рэднапп, не все гладко.



"У них также есть проблемы на краях обороны. Очевидно, им не хватает Трента".



"Посмотрите, как они играют. Они постоянно меняют правого защитника с матча против "Бернли". На этой позиции поиграли Собослаи, Фримпонг и Конор Брэдли. Сегодня (против "Челси") Брэдли провел сложные 45 минут и был заменен. Это проблемная зона для них".



"Да даже слева в обороне. Казалось, Керкез станет великолепным приобретением, но по какой-то причине он пока не приспособился".



"Когда играешь за "Борнмут" и переходишь в "Ливерпуль", там совершенно другие ожидания, и ему оказалось сложно освоиться. Возможно, по этой причине я бы дал сыграть Энди Робертсону серию матчей", — цитирует Рэднаппа Evening Standard.