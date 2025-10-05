Эстевао — о голе против "Ливерпуля": "Это неописуемо"
Вингер "Челси" Эстевао Виллиан поделился своими ощущениями от победного гола против "Ливерпуля".
Отличившись против "Ливерпуля" в компенсированное время накануне, Эстевао принес "Челси" победу 2:1, а также привел публику "Стэмфорд Бридж" и своего главного тренера Энцо Мареску в эйфорию.
18-летний Эстевао продолжает подтверждать свою репутацию одного из ярчайших бразильских талантов и надеется, что у него будет еще много таких голов.
"Я не могу описать это. Первым делом я поблагодарил Бога. Только Бог знает, как много я сражался, чтобы быть здесь сегодня и заставить свою семью гордиться. Я посвящаю этот гол Богу и моей семье. Это невероятно, неописуемо".
"Надеюсь, это был первый из многих голов, которые доставят так много удовольствия этим фанатам", — сообщил Эстевао ESPN.
05.10.2025 17:00
