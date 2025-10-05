Бывший защитник "Арсенала" Такехиро Томиясу может вернуться в Премьер-Лигу.

Минувшим летом "Арсенал" и Томиясу досрочно прекратили свой контракт из-за травмы колена у Такехиро.



В данный момент Томиясу остается свободным агентом, и Football.London утверждает, что сразу несколько клубов Премьер-Лиги, включая "Брайтон", заинтересованы в приглашении 26-летнего японца, если тот сможет подтвердить свою физическую форму.



Еще одни претендентом на Томиясу является "Милан". Сам Такехиро хочет обрести клуб, который обеспечит ему регулярную игровую практику в преддверии Чемпионата Мира следующим летом.