Томиясу может вернуться в Премьер-Лигу
Бывший защитник "Арсенала" Такехиро Томиясу может вернуться в Премьер-Лигу.
Минувшим летом "Арсенал" и Томиясу досрочно прекратили свой контракт из-за травмы колена у Такехиро.
В данный момент Томиясу остается свободным агентом, и Football.London утверждает, что сразу несколько клубов Премьер-Лиги, включая "Брайтон", заинтересованы в приглашении 26-летнего японца, если тот сможет подтвердить свою физическую форму.
Еще одни претендентом на Томиясу является "Милан". Сам Такехиро хочет обрести клуб, который обеспечит ему регулярную игровую практику в преддверии Чемпионата Мира следующим летом.
05.10.2025 12:00
Просмотров: 252
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: