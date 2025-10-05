Два саудовских клуба хотят Магуайра

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр вызывает интерес со стороны саудовские "Аль-Насра" и "Аль-Иттифака".

Магуайр до сих пор носит звание самого дорогого защитника всех времен, будучи купленным "Юнайтед" у "Лестера" за 80 миллионов фунтов в 2019 году.



Контракт Магуайра должен был истечь минувшим летом, однако "Юнайтед" использовал свою опцию продления на 12 месяцев — до июня 2026.



Таким образом, уже с января Магуайр сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами, и Daily Mirror, утверждает, что "Аль-Наср" и "Аль-Иттифак" собираются этим воспользоваться, поманив Харри роскошным контрактом.



В марте Магуайру исполнится 33 года, он перестал вызываться в сборную Англии, поэтому Саудовская Аравия может показаться Харри хорошей возможностью для заключительной стадии своей карьеры.