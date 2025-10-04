Мареска раскрыл свой план насчет Лавиа

Главный тренер "Тоттенхэма" Энцо Мареска раскрыл свой план в отношении полузащитника Ромео Лавиа.

Против "Брайтона" в прошлый уикенд Лавиа сыграл свой первый матч в новом сезоне, начало которого Ромео пропустил из-за травмы задней поверхности бедра.



Мареска собирается поступить с Лавиа так же, как с капитаном Рисом Джеймсом, чье игровое время он тщательно контролировал на пути к возвращению в оптимальную форму.



"Теперь положение их обоих (Лавиа и Весле Фофана) гораздо лучше. К сожалению, в данный момент Уэс отсутствует, но не из-за проблемы физического характера. Просто он получил сотрясение против "Линкольна".



"Цель для Ромео в том, чтобы мы помогли ему набрать те ж физические кондиции, как у Уэса и Риса (Джеймса), которые позволяют играть матчи. Как вы теперь можете видеть, Рис играет больше матчей, не имея проблем. Надеюсь, мы сможем сделать то же самое с Ромео", — цитирует Мареску Evening Standard.