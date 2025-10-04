Постекоглу грозит увольнение из "Пэлас"

Анге Постекоглу Будущее главного тренера "Ноттингем Форест" Анге Постекоглу находится под большим вопросом.

Получив работу в "Форест" менее четырех недель назад благодаря знакомству с владельцем клуба Евангелосом Маринакисом, Постекоглу не выиграл ни одного из шести своих первых матчей.

В этих шести матчах "Форест" потерпел четыре поражения и пропустил 13 голов, что настроило болельщиков клуба с "Сити Граунд" против Постекоглу.

По информации The Telegraph, выезд к "Ньюкаслу" в ближайшее воскресенье может стать решающим матчем для Постекоглу. Анге рискует остаться без работы в случае поражения и невыразительной игры.

Ранее Маринакис уже доказал, что умеет быстро признавать свои ошибки, уволив тренера Карлоса Корберана из "Олимпиакоса" через 11 матчей после назначения.




