Аморим: "Нам не хватает этих безумных парней"

Рубен Аморим Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что его команде не хватает "безумных парней".

Аморим трудится в "Юнайтед" уже 11 месяцев, однако Рубену пока не удалось заставить свою команду заиграть на новый лад.

По словам Аморима, ему нужны не только лидеры, но и безбашенные игроки вроде Матеуса Куньи, для которых нет авторитетов и которых неудачи только подстегивают.

"У нас есть много игроков, которые провели здесь много лет, и у нас все равно возникают сложности, поэтому дело всегда в вашем мышлении".

"Дело не только в лидерах — нам нужны лидеры, но порой я думаю, что нам не хватает этих безумных парней, понимаете?"

"Думаю, Кунья немного такой. Этот парень является хорошим парнем, но ему все равно, кто вы такие. Он может играть везде, и он будет идти вперед с мячом".

"Нам необходимо такого рода ощущение. Харри Магуайр был капитаном и играл за свою сборную, но порой можно было почувствовать, что мы падаем духом, когда дела идут плохо. Так было при Бруну (Фернандеше) и Харри, но случившееся уже в прошлом, и нужно смотреть в будущее".

"Иногда ты смотришь на поле, когда дела идут действительно плохо, и Бриан (Мбемо) предстает в другом свете, потому что он пришел из другого окружения. Когда смотришь на Кунью и чувствуешь, что он расстроен, ты понимаешь, что это разочарование вроде "дайте-ка мне мяч". Поэтому нам не хватает этого".

"Нам нужно забыть прошлое, порой нам нужны эти безумные парни. Мир может быть охвачен огнем, но им все равно. Иногда дело не только в лидерах, а в этих выдающихся парнях", — сообщил Аморим TNT Sports.




Метки Аморим, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2025 13:00

Количество просмотров Просмотров: 814

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sellman 03.10.2025 13:24 # sellman
    Хоспаде, да завали ты уже свой ротан, чёрт
    Иди на поле и дрючь свои мешки, которые в рот Бруну смотрят. Откуда в команде взяться эти безумным парням? Они если и появляются, то лавку греют. Цыган ты обосанный

    (ответить)

  2. insomniac 03.10.2025 13:10 # insomniac
    мозгов тебе не хватает, даунито

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: