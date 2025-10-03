Аморим: "Нам не хватает этих безумных парней"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что его команде не хватает "безумных парней".

Аморим трудится в "Юнайтед" уже 11 месяцев, однако Рубену пока не удалось заставить свою команду заиграть на новый лад.



По словам Аморима, ему нужны не только лидеры, но и безбашенные игроки вроде Матеуса Куньи, для которых нет авторитетов и которых неудачи только подстегивают.



"У нас есть много игроков, которые провели здесь много лет, и у нас все равно возникают сложности, поэтому дело всегда в вашем мышлении".



"Дело не только в лидерах — нам нужны лидеры, но порой я думаю, что нам не хватает этих безумных парней, понимаете?"



"Думаю, Кунья немного такой. Этот парень является хорошим парнем, но ему все равно, кто вы такие. Он может играть везде, и он будет идти вперед с мячом".



"Нам необходимо такого рода ощущение. Харри Магуайр был капитаном и играл за свою сборную, но порой можно было почувствовать, что мы падаем духом, когда дела идут плохо. Так было при Бруну (Фернандеше) и Харри, но случившееся уже в прошлом, и нужно смотреть в будущее".



"Иногда ты смотришь на поле, когда дела идут действительно плохо, и Бриан (Мбемо) предстает в другом свете, потому что он пришел из другого окружения. Когда смотришь на Кунью и чувствуешь, что он расстроен, ты понимаешь, что это разочарование вроде "дайте-ка мне мяч". Поэтому нам не хватает этого".



"Нам нужно забыть прошлое, порой нам нужны эти безумные парни. Мир может быть охвачен огнем, но им все равно. Иногда дело не только в лидерах, а в этих выдающихся парнях", — сообщил Аморим TNT Sports.