Мастерс подтвердил, что Премьер-Лига изменит модель ФФП

Ричард Мастерс Исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс подтвердил, что клубы изменят модель финансового фейр-плей.

Напомним, правила ФФП Премьер-Лиги в своем текущем виде ограничивают размер убытка за трехлетний период.

Однако Премьер-Лига собирается перейти на так называемую модель squad-cost ratio, где уровень трат на зарплаты, трансферы и агентов будет ограничиваться долей от того, что клуб зарабатывает.

У УЕФА эта доля ограничена 70%, однако в Премьер-Лиге, как ожидается, порог будет мягче — 85%.

"Мы обсуждаем с клубами альтернативную систему. Это не означает, будто мы думаем, что текущая система не работоспособна".

"Мы просто хотим быть ближе к европейским нормам, где имеют значения заработок и расходы на содержание состава".

"Текущая система имеет свои сильные и слабые стороны. Никакая система не будет идеальной".

"Нам нужно поддерживать баланс в таких вещах и поддерживать диалог со своими клубами. Это важное решение, поэтому нам нужно время, чтобы поступить правильно. Но это решение, которое ждет нас впереди", — цитирует Мастерса Evening Standard.




Метки Мастерс, Премьер-Лига, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2025 17:00

Количество просмотров Просмотров: 382




Поиск: