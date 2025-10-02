Мастерс подтвердил, что Премьер-Лига изменит модель ФФП

Исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс подтвердил, что клубы изменят модель финансового фейр-плей.

Напомним, правила ФФП Премьер-Лиги в своем текущем виде ограничивают размер убытка за трехлетний период.



Однако Премьер-Лига собирается перейти на так называемую модель squad-cost ratio, где уровень трат на зарплаты, трансферы и агентов будет ограничиваться долей от того, что клуб зарабатывает.



У УЕФА эта доля ограничена 70%, однако в Премьер-Лиге, как ожидается, порог будет мягче — 85%.



"Мы обсуждаем с клубами альтернативную систему. Это не означает, будто мы думаем, что текущая система не работоспособна".



"Мы просто хотим быть ближе к европейским нормам, где имеют значения заработок и расходы на содержание состава".



"Текущая система имеет свои сильные и слабые стороны. Никакая система не будет идеальной".



"Нам нужно поддерживать баланс в таких вещах и поддерживать диалог со своими клубами. Это важное решение, поэтому нам нужно время, чтобы поступить правильно. Но это решение, которое ждет нас впереди", — цитирует Мастерса Evening Standard.