Артета: "Дьекереш сыграл исключительным образом"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что доволен своим нападающим Виктором Дьекерешем даже без забитых голов.

Победа 2:0 над "Олимпиакосом" накануне стала пятым подряд матчем, в котором Дьекерешу не удалось отличиться.



Однако свой гол Габриэль Мартинелли забил как раз после попадания Дьекереша в штангу, и Артета в целом доволен трудолюбием Виктора.



"Мое ощущение таково, что он делает вещи лучше и лучше с каждым матчем. Несколько раз его удар блокировали, также он попал в штангу, но я думаю, в целом его игра была исключительна".



"Повторюсь, он действительно хорошо трудится, и да, мы хотим, чтобы он забивал голы, но если он этого не делает, он, по крайней мере, делает все для команды, потому что он очень помогает команде".



"Я не знаю, когда его прорвет, но, надеюсь, это случится. Надеюсь, это случится в субботу", — цитирует Артету Sky Sports.