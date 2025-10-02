Артета похвалил "феноменального" Эдегора

Мартин Эдегор Главный тренер "Арсенала" Микель Артета похвалил "феноменального" Мартина Эдегора после победы над греческим "Олимпиакосом".

Накануне "Арсенал" одержал домашнюю победу 2:0 над "Олимпиакосом" в Лиге Чемпионов, причем Эдегор поучаствовал в обоих голах "канониров".

По словам Артеты, он дает своему норвежскому капитану, недавно вернувшемуся после травмы плеча, "полную свободу" для участия в атакующих действиях.

"Думаю, эта созидательность у него от природы. В этом его лучшее качество — создавать вещи, которые не столь многие игроки могут".

"От меня у него есть полная свобода, чтобы искать возможности, идти на риск, чувствовать движения и создавать пространства, как он это делал в двух последних матчах".

"У него есть вся лицензия в мире, чтобы ходить вперед, чтобы играть с этой свободой, этим уровнем игры, уровнем угрозы".

"Дело не только в передачах, но и в том, как он принимает мяч, тащит мяч, совершает рывки и выходит в опасные зоны".

"Он прошел трех людей на пути к голу, он должен был забивать и сам. Замечательно, что он вернулся. Он провел очень хорошие минуты против "Ньюкасла", поспособствовав победе, а сегодня вечером был феноменален", — цитирует Артету BBC.




