Артета похвалил "феноменального" Эдегора

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета похвалил "феноменального" Мартина Эдегора после победы над греческим "Олимпиакосом".

Накануне "Арсенал" одержал домашнюю победу 2:0 над "Олимпиакосом" в Лиге Чемпионов, причем Эдегор поучаствовал в обоих голах "канониров".



По словам Артеты, он дает своему норвежскому капитану, недавно вернувшемуся после травмы плеча, "полную свободу" для участия в атакующих действиях.



"Думаю, эта созидательность у него от природы. В этом его лучшее качество — создавать вещи, которые не столь многие игроки могут".



"От меня у него есть полная свобода, чтобы искать возможности, идти на риск, чувствовать движения и создавать пространства, как он это делал в двух последних матчах".



"У него есть вся лицензия в мире, чтобы ходить вперед, чтобы играть с этой свободой, этим уровнем игры, уровнем угрозы".



"Дело не только в передачах, но и в том, как он принимает мяч, тащит мяч, совершает рывки и выходит в опасные зоны".



"Он прошел трех людей на пути к голу, он должен был забивать и сам. Замечательно, что он вернулся. Он провел очень хорошие минуты против "Ньюкасла", поспособствовав победе, а сегодня вечером был феноменален", — цитирует Артету BBC.