Левый защитник "Ньюкасла" Тино Ливраменто пропустит до двух месяцев с травмой связок лодыжки.

Эту травму Ливраменто получил во втором тайме проигранного "Ньюкаслом" матча Премьер-Лиги против "Арсенала" в минувшее воскресенье (1:2).



Как отмечает Sky Sports, Тино получил повреждение во время борьбы с защитником "Арсенала" Вильямом Салиба за верховой мяч, а не во время приземления.



Хорошая новость в том, что Ливраменто избежал разрыва крестообразных связок колена, как уже было с ним в 2022 году, однако от шести до восьми недель 22-летний защитник все равно пропустит.



Это станет потерей не только для "Ньюкасла", но и для сборной Англии, которая будет лишена Ливраменто во время матчей против Уэльса и Латвии в этом месяце и против Сербии и Албании в следующем.



В отсутствие Ливраменто главный тренер "сорок" Эдди Хау может закрыть позицию левого защитника с помощью Дэна Берна или Льюиса Холла.