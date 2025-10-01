Нету: "Челси" показал свою стойкость против "Бенфики"

Вингер "Челси" Педру Нету считает, что его команда продемонстрировала свою стойкость в матче Лиги Чемпионов против лиссабонской "Бенфики".

Накануне "Челси" одержал победу 1:0 над "Бенфикой". Рано поведя в счете, "синие" не смогли развить свое преимущество, но зато удержали его, и Нету считает это хорошей реакцией на поражение 3:1 от "Баварии" в первом туре.



"Мы многому научились из первого матча, и мы очень рады. Думаю, команда сыграла очень хорошо. Мы осознали сложности, с которыми столкнулись в первом матче, и мы старались упорно работать, чтобы быть лучше моментами в этом матче. Думаю, сегодня мы показали стойкость команды".



"Против "Бенфики" тяжело играть у себя дома. Мы знали, что нам придется упорно трудиться этим вечером. Мы хорошо сыграли, хотя могли лучше контролировать игру с помощью своего мастерства. Мы очень довольны тремся очками", — цитирует Нету The Independent.