Анонс матча "Арсенал" — "Олимпиакос"

В своем втором матче на общем этапе Лиги Чемпионов "Арсенал" сыграет дома с греческим "Олимпиакосом".

"Арсенал" стартовал в элитном европейском турнире с победы 0:2 в гостях у "Атлетика", тогда как "Олимпиакос" в первом туре сыграл без голов с "Пафосом".



В минувший уикенд "Арсенал" одержал вдохновляющую победу 1:2 над "Ньюкаслом", благодаря чему воспользовался осечкой "Ливерпуля" и сократил отставание от лидера Премьер-Лиги до двух очков.



- Это будет 13-я встреча "Арсенала" и "Олимпиакоса" в еврокубках — в 12 предыдущих каждая из команд одержала по шесть побед.



- При Микеле Артете "Арсенал" четырежды играл против "Олимпиакоса" (2 победы, 2 поражения) — чаще в Европе только с ПСВ (6).



- "Олимпиакос" выиграл два из трех последних выездных матчей против английских команд (1 поражение), включая победу 0:1 над "Арсеналом" на "Эмирейтс" в марте 2021.



- "Арсенал" выиграл все пять последних матчей на групповом / общем этапе Лиги Чемпионов, что является лучшей серией клуба с шести кряду в период с декабря 2004 по ноябрь 2005.



- "Олимпиакос" забил только один гол в шести последних матчах Лиги Чемпионов (1 ничья, 5 поражений), хотя нанес 51 удар.



- Если судить по xG, со старта прошлого сезона Давид Райя из "Арсенала" предотвратил в Лиге Чемпионов голов больше, чем какой-либо другой голкипер.



Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор окончательно залечил плечо, еще против "Ньюкасла" отметившись появлением на замену. Пьеро Инкапье, Нони Мадуэке, Кай Хаверц и Габриэль Жезус играть пока не готовы.



Лига Чемпионов. Общий этап. 2-й тур

"Арсенал" (Англия) — "Олимпиакос" (Греция)

Лондон. Стадион "Эмирейтс". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз