Мареска призывает "Челси" избегать удалений

Наставник "Челси" Энцо Мареска призвал свою команду покончить с необязательными красными карточками.

Победа 1:0 над "Бенфикой" в Лиге Чемпионов накануне вечером была омрачена третьим для "Челси" удалением в четырех последних матчах. Уже в компенсированное время нападающий "синих" Жоао Педро получил вторую желтую карточка за опасную игру высоко поднятой ногой.



И хотя Мареска не считает, что у "Челси" есть дисциплинарная проблема, Энцо требует от своей команды оставаться в полном составе весь матч.



"К сожалению, это очередная красная карточка, которую нам нужно было избежать. Санчес был удален (против "Манчестер Юнайтед") не за грубость, он просто хотел защитить ворота. Чалоба (против "Брайтона") был удален, потому что он хотел защитить ворота".



"Сегодня вечером в случае со своей второй желтой карточкой Жоао, думаю, даже не коснулся другого игрока, но в динамике это действие выглядело опасным".



"Поэтому лично мне кажется, что никакого повода для беспокойства и никакой проблемы нет. Это просто момент, когда тебе нужно принимать другое решение и избегать этого".



"Иногда лучше пропустить гол или момент, потому что дальше еще будет время, а вы будете играть 11 на 11", — цитирует Мареску Daily Mail.