"Челси" победил "Бенфику" благодаря автоголу

Автогол позволил "Челси" добыть свою первую победу в этом розыгрыше Лиги Чемпионов — 1:0 над "Бенфикой".

В стартовом составе "синих" появились летние новички Алехандро Гарначо и Факундо Буонанотте. Также свой шанс получили Бенуа Бадиашиле, Мало Гюсто и Тайрик Джордж.



"Челси" начал матч первым номером, но на восьмой минуте "Бенфика" огрызнулась ударом Доди Лукебакио с левого края штрафной в ближнюю штангу.



Отделавшись испугом, хозяева открыли счет на 18-й минуте. Педру Нету выполнил запрос к дальней штанге, откуда Гарначо попытался прострелить в касание, а Ричард Риос совершил автогол — 1:0.



Реальных возможностей для второго гола "синие" в остатке первого тайма не имели. В целом "Бенфика" играла неплохо и совершенно не выглядела безнадежной.



Поняв, что забить второй гол едва ли получится, "Челси" решил сосредоточиться на удержании минимального преимущества и с задачей справился, даже несмотря на удаление Жоао Педро в компенсированное время.



"Челси" не наиграл больше, чем на один гол, однако это не помешало "синим" одержать победу и набрать свои первые очки на общем этапе Лиги Чемпионов.



"Челси" (Англия) — "Бенфика" (Португалия) — 1:0 (1:0)



Гол: Риос 18 (авт).



"Челси": Санчес, Гюсто (Джеймс 81), Чалоба, Бадиашиле (Ачимпонг 81), Кукурелья, Кайседо, Фернандес, Нету, Буонанотте (Эстевао 54), Гарначо (Гиттенс 61), Джордж (Педро 61).



"Бенфика": Трубин, Дедич, Антониу Силва (Томаш Араужу 73), Отаменди, Даль, Риос (Баррейро 77), Барренечеа, Лукебакио (Шельдеруп 77), Эурснес (Энрике Араужу 90), Судаков (Иванович 77), Павлидис.



Предупреждения: Фернандес, Буонанотте, Педро, Нету — Барренечеа, Риос, Эурснес, Отаменди.



Удаление: Педро 90.