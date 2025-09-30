"Челси" победил "Бенфику" благодаря автоголу

Челси Автогол позволил "Челси" добыть свою первую победу в этом розыгрыше Лиги Чемпионов — 1:0 над "Бенфикой".

В стартовом составе "синих" появились летние новички Алехандро Гарначо и Факундо Буонанотте. Также свой шанс получили Бенуа Бадиашиле, Мало Гюсто и Тайрик Джордж.

"Челси" начал матч первым номером, но на восьмой минуте "Бенфика" огрызнулась ударом Доди Лукебакио с левого края штрафной в ближнюю штангу.

Отделавшись испугом, хозяева открыли счет на 18-й минуте. Педру Нету выполнил запрос к дальней штанге, откуда Гарначо попытался прострелить в касание, а Ричард Риос совершил автогол — 1:0.

Реальных возможностей для второго гола "синие" в остатке первого тайма не имели. В целом "Бенфика" играла неплохо и совершенно не выглядела безнадежной.

Поняв, что забить второй гол едва ли получится, "Челси" решил сосредоточиться на удержании минимального преимущества и с задачей справился, даже несмотря на удаление Жоао Педро в компенсированное время.

"Челси" не наиграл больше, чем на один гол, однако это не помешало "синим" одержать победу и набрать свои первые очки на общем этапе Лиги Чемпионов.

"Челси" (Англия) — "Бенфика" (Португалия) — 1:0 (1:0)

Гол: Риос 18 (авт).

"Челси": Санчес, Гюсто (Джеймс 81), Чалоба, Бадиашиле (Ачимпонг 81), Кукурелья, Кайседо, Фернандес, Нету, Буонанотте (Эстевао 54), Гарначо (Гиттенс 61), Джордж (Педро 61).

"Бенфика": Трубин, Дедич, Антониу Силва (Томаш Араужу 73), Отаменди, Даль, Риос (Баррейро 77), Барренечеа, Лукебакио (Шельдеруп 77), Эурснес (Энрике Араужу 90), Судаков (Иванович 77), Павлидис.

Предупреждения: Фернандес, Буонанотте, Педро, Нету — Барренечеа, Риос, Эурснес, Отаменди.

Удаление: Педро 90.




Метки Бенфика, Лига Чемпионов, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2025 23:55

Количество просмотров Просмотров: 355

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. brown-ale 01.10.2025 00:23 # brown-ale
    Опять красная.

    (ответить)

  2. division 01.10.2025 00:09 # division
    3 очка на базе, так что пох. А вот то что лузерпуль соснул и сейчас у колбасы есть реальные шансы попасть на 3 поражения подряд, учитывая выезд на Стэмфорд, вот это уже интересно)))

    (ответить)

  3. hachidlo 01.10.2025 00:05 # hachidlo
    Классный шрифт.

    ИМПЕРАТОРСИ. ГРАНДСЛЭМСИ. КЧМСИ.

    (ответить)

  4. skydreams 01.10.2025 00:04 # skydreams
    средненько сыграли если честно. мож на колбасу силы берегли? победили на классе, но осадочек остался

    (ответить)

  5. akado 01.10.2025 00:02 # akado
    Равная игра, повезло выиграть.

    (ответить)

  6. dembo 01.10.2025 00:01 # dembo
    похуй на эту всратую победу по абсолютно равной игре с корявым автоголом.

    матч говна, челси труп, в защита бардак, моменты против этой куйни на густо создаются просто for fun на его фланге...ачимпонг тоже видно не центральный защтник, он привык как крайний матч таскать и видвигаться за игроками, часто тупо теряет позицию в штрафной.


    гитенс ето сука просто дно ебаное , мудрик на его фоне ето праймовый роналдо. Жду возвращение мудрика в команду и проджу этого уголька))) чела брали за дриблинг, в итоге чел в своих ногах путается и не может даже первого соперника пройти, при том что етот соперник ето какие-то бомжи из фики, которые 3 от карабаха дома глотают

    победа 1-0 благодаря автоголу над этим португальским говнмо у себя дома - это позор. Какой бы не был хуйовый подзалупль щас, с такой обороной ловить мало чего. Просто надеятся что возможно настреляем больше...но я и в это не верю с этими ебаными залупитенсами.



    ЗЫ 3 красных подряд ето мощно! Так держать . Оформим походу залупл вместо с Ливапю в мае с такой игрой.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: