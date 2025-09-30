"Челси" победил "Бенфику" благодаря автоголу
Автогол позволил "Челси" добыть свою первую победу в этом розыгрыше Лиги Чемпионов — 1:0 над "Бенфикой".
В стартовом составе "синих" появились летние новички Алехандро Гарначо и Факундо Буонанотте. Также свой шанс получили Бенуа Бадиашиле, Мало Гюсто и Тайрик Джордж.
"Челси" начал матч первым номером, но на восьмой минуте "Бенфика" огрызнулась ударом Доди Лукебакио с левого края штрафной в ближнюю штангу.
Отделавшись испугом, хозяева открыли счет на 18-й минуте. Педру Нету выполнил запрос к дальней штанге, откуда Гарначо попытался прострелить в касание, а Ричард Риос совершил автогол — 1:0.
Реальных возможностей для второго гола "синие" в остатке первого тайма не имели. В целом "Бенфика" играла неплохо и совершенно не выглядела безнадежной.
Поняв, что забить второй гол едва ли получится, "Челси" решил сосредоточиться на удержании минимального преимущества и с задачей справился, даже несмотря на удаление Жоао Педро в компенсированное время.
"Челси" не наиграл больше, чем на один гол, однако это не помешало "синим" одержать победу и набрать свои первые очки на общем этапе Лиги Чемпионов.
"Челси" (Англия) — "Бенфика" (Португалия) — 1:0 (1:0)
Гол: Риос 18 (авт).
"Челси": Санчес, Гюсто (Джеймс 81), Чалоба, Бадиашиле (Ачимпонг 81), Кукурелья, Кайседо, Фернандес, Нету, Буонанотте (Эстевао 54), Гарначо (Гиттенс 61), Джордж (Педро 61).
"Бенфика": Трубин, Дедич, Антониу Силва (Томаш Араужу 73), Отаменди, Даль, Риос (Баррейро 77), Барренечеа, Лукебакио (Шельдеруп 77), Эурснес (Энрике Араужу 90), Судаков (Иванович 77), Павлидис.
Предупреждения: Фернандес, Буонанотте, Педро, Нету — Барренечеа, Риос, Эурснес, Отаменди.
Удаление: Педро 90.
30.09.2025 23:55
Последние комментарии:
Опять красная.
3 очка на базе, так что пох. А вот то что лузерпуль соснул и сейчас у колбасы есть реальные шансы попасть на 3 поражения подряд, учитывая выезд на Стэмфорд, вот это уже интересно)))
Классный шрифт.
ИМПЕРАТОРСИ. ГРАНДСЛЭМСИ. КЧМСИ.
средненько сыграли если честно. мож на колбасу силы берегли? победили на классе, но осадочек остался
Равная игра, повезло выиграть.
похуй на эту всратую победу по абсолютно равной игре с корявым автоголом.
матч говна, челси труп, в защита бардак, моменты против этой куйни на густо создаются просто for fun на его фланге...ачимпонг тоже видно не центральный защтник, он привык как крайний матч таскать и видвигаться за игроками, часто тупо теряет позицию в штрафной.
гитенс ето сука просто дно ебаное , мудрик на его фоне ето праймовый роналдо. Жду возвращение мудрика в команду и проджу этого уголька))) чела брали за дриблинг, в итоге чел в своих ногах путается и не может даже первого соперника пройти, при том что етот соперник ето какие-то бомжи из фики, которые 3 от карабаха дома глотают
победа 1-0 благодаря автоголу над этим португальским говнмо у себя дома - это позор. Какой бы не был хуйовый подзалупль щас, с такой обороной ловить мало чего. Просто надеятся что возможно настреляем больше...но я и в это не верю с этими ебаными залупитенсами.
ЗЫ 3 красных подряд ето мощно! Так держать . Оформим походу залупл вместо с Ливапю в мае с такой игрой.
