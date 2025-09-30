Родри и Шерки возобновили тренировки

Полузащитники "Манчестер Сити" Родри и Райан Шерки возобновили тренировки в общей группе.

Напомним, Родри пропустил победу 5:1 над "Бернли" в минувшую субботу из-за обострившейся боли в прооперированном год назад колене.



Шерки в свою очередь отсутствует с поражения 0:2 от "Тоттенхэма" 23 августа, когда он получил травму бедра.



Как сообщает Sky Sports, оба игрока приступили к полноценным тренировкам в преддверии выезда к "Монако" в Лиге Чемпионов, однако Шерки, в отличие от Родри, не был назван в заявке "Сити" на предстоящий матч.



А вот Абдукодир Хусанов, Райан Аит-Нури и Омар Мармуш на тренировке "Сити" во вторник замечены не были.