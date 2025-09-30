Маласиа восстановлен в качестве игрока МЮ

Защитник Тирелл Маласиа был восстановлен в качестве игрока первой команды "Манчестер Юнайтед".

Проведя вторую половину прошлого сезона в аренде в ПСВ, минувшим летом Маласиа вернулся в "Юнайтед" и с тех пор тренировался отдельно от первой команды.



В такой же ситуации находились Алехандро Гарначо, Джейдон Санчо, Антони и Маркус Рэшфорд, но им, в отличие от Маласиа, удалось найти себе новое пристанище до закрытия летнего трансферного окна.



Как сообщает The Independent, теперь Маласиа получит второй шанс в "Юнайтед", за который он сыграл 70 матчей. 26-летний голландец будет тренироваться с остальной командой Рубена Аморима и претендовать на участие в матчах.