Экитике: "Ливерпуль" был лучшим вариантом для меня"

Нападающий Уго Экитике заявил, что "Ливерпуль" был его "лучшим вариантом" минувшим летом.

Экитике очень уверенно начал свою карьеру в "Ливерпуле", забив пять голов в 10 первых матчах за команду Арне Слота.



И хотя с недавних пор Экитике приходится конкурировать с самым дорогим игроком Премьер-Лиги всех времен в лице Александера Исака, 23-летний француз по-прежнему считает, что совершил правильный карьерный шаг.



"Этот клуб был лучшим выбором для меня, это чемпионы Англии. На мой взгляд, у них отличные игроки и история. Это просто соответствовало тому, что я искал. Это был хороший выбор для меня. Поэтому я выбрал "Ливерпуль", это был лучший вариант, я хотел перейти сюда".



"Разумеется, я рад, что пока у меня хорошо получается, и я просто хочу делать еще больше для этой команды. Мне нужно быть еще опаснее, нежели прямо сейчас. Мне всегда нужно нести угрозу и больше бить".



"Я играл в Лиге Чемпионов за ПСЖ, когда бы молод, но я сидел в запасе и больше наблюдал. Я бы сказал, что теперь настало мое время", — цитирует Экитике The Athletic.