Руни: "Вирц вредит балансу "Ливерпуля"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что атакующий полузащитник Флориан Вирц не вписывается в игру "Ливерпуля".

Вирц до сих пор не совершил ни одного результативного действия за "Ливерпуль" после своего перехода из "Байера" за 116 миллионов фунтов минувшим летом.



Руни ожидает, что Вирц прибавит со временем, однако пока, как считает Уэйн, Флориан выглядит инородным элементом в команде Арне Слота.



"Ему тяжело, и я не думаю, что кто-нибудь может это отрицать. Он будет глубоко копаться в себе, стараясь разобраться в этом и исправить это".



"Думаю, он играет нормально, но "Ливерпуль" купил так много игроков. Они практически купили новую переднюю линию в дополнение к Мо Салаху, и все они сражаются за попадание в основу".



"Думаю, дела Вирца идут неважно. Он обладает таким большим мастерством, но я не вижу, как он подходит этой команде".



"За него заплатили большие деньги, и мне кажется, Вирц вредит балансу "Ливерпуля", учитывая манеру их игры. Но он игрок топ-уровня, и я уверен, что он прибавит. Конечно, он прибавит. Но он медленно начал, и это невозможно отрицать", — цитирует Руни Daily Mail.