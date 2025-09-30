Анонс матча "Галатасарай" — "Ливерпуль"

"Ливерпуль" постарается реабилитироваться за первое поражение в новом сезоне во время выезда к турецкому "Галатасараю" в Лиге Чемпионов.

В минувшую субботу "Ливерпуль" прервал свою 100-процентную серию в Премьер-Лиге, проиграв "Кристал Пэлас" со счетом 2:1. Решающий гол "красные" пропустили уже в компенсированное время.



Теперь от "Ливерпуля" ждут реакции на эту неудачу. "Красные" надеются одержать свою вторую победу в Лиге Чемпионов после того, как в первом туре переиграли "Атлетико" со счетом 3:2.



- Это будет пятая встреча "Галатасарая" и "Ливерпуля" в еврокубках — в четырех предыдущих каждая команда одержала по одной победе (2 ничьи).



- "Ливерпуль" не выиграл ни одного из двух предыдущих выездов к "Галатасараю": ничья 1:1 в феврале 2002 и поражение 3:2 в декабре 2006.



- "Галатасарай" не проиграл ни одного из трех последних матчей против английских команд в еврокубках (2 победы, 1 ничья).



- "Ливерпуль" выиграл 13 из 14 последних матчей на групповом / общем этапе Лиги Чемпионов (1 поражение).



- "Галатасарай" одержал только одну победу в 18 последних матчах в Лиге Чемпионов (5 ничьих, 12 поражений).



- "Галатасарай" не знает побед дома в еврокубках уже восемь матчей кряду (4 ничьи, 4 поражения), и это худшая серия в истории клуба.



- Со старта прошлого сезона плеймейкер "Ливерпуля" Флориан Вирц в среднем создает 3.2 момента с открытой игры за 90 минут в Лиге Чемпионов, хотя против "Атлетико" создал пять.



Заменив травмированного Джованни Леони в заявке "Ливерпуля" на Лигу Чемпионов, Федерико Кьеза не поехал с командой в Стамбул из-за небольшого ушиба. Уго Экитике доступен после того, как пропустил выезд к "Пэлас" по причине дисквалификации.



Лига Чемпионов. Общий этап. 2-й тур

"Галатасарай" (Турция) — "Ливерпуль" (Англия)

Стамбул. Стадион "Рамс Парк". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз