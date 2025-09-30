Анонс матча "Челси" — "Бенфика"

В своем втором матче на общем этапе Лиги Чемпионов "Челси" примет дома лиссабонскую "Бенфику".

Разумеется, данный матч рассматривается через призму возвращения Жозе Моуриньо, недавно возглавившего "Бенфику", на "Стэмфорд Бридж".



Моуриньо, дважды увольняемый Романом Абрамовичем, до сих пор остается самым успешным тренером в истории "Челси", выиграв с "синими" три титула Премьер-Лиги.



Ностальгия ностальгией, а "Челси" нужны очки, потому что "синие" стартовали в элитном европейском турнире с поражения 3:1 от "Баварии" и вообще проиграли три из четырех своих последних матчей с учетом всех соревнований.



Для "Бенфики" первый блин в этом розыгрыше Лиги Чемпионов тоже вышел комом — домашнее поражение 2:3 от "Карабаха". Как раз этот сенсационный результат и сподвиг клуб из Лиссабона уволить Бруну Лаже и пригласить Моуриньо.



- "Челси" выиграли все четыре своих официальных матча против "Бенфики" с общим счетом 9:3, включая победу 4:1 в 1/8 финала клубного Чемпионата Мира минувшим летом.



- Все четыре предыдущие встречи "Челси" и "Бенфики" были на стадиях плей-офф.



- "Бенфика" не выиграла ни одной из восьми последних встреч с английскими командами (3 ничьи, 5 поражений).



- "Бенфика" пропускала в каждой из 18 последних встреч с английскими командами.



- Жозе Моуриньо как тренер выиграл только четыре из 14 матчей против "Челси" во всех соревнованиях (3 ничьи, 7 поражений).



- Моуриньо не одержал ни одной победы в шести своих последних выездах к "Челси" (2 ничьи, 4 поражения).



- "Челси" проиграл все три своих последних матча в Лиге Чемпионов, и это худшая серия для клуба в соревновании.



- Против "Баварии" в первом туре — и в своем дебюте в Лиге Чемпионов — нападающий "Челси" Жоао Педро не нанес ни одного удара, но стал лидером среди обеих команд по выигранным единоборствам (10), успешным обводкам (3) и собранным на себе фолам (4).



В лазарете "Челси" остаются Леви Колуилл, Тосин Адарабиойо, Дариу Эссугу, Коул Палмер и Лиам Делап. Весле Фофана приходит в себя после сотрясения. Мойсес Кайседо, Андрей Сантос и Жоао Педро пройдут фитнес-тест.



Лига Чемпионов. Общий этап. 2-й тур

"Челси" (Англия) — "Бенфика" (Португалия)

Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз