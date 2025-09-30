Экитике — о своем удалении: "Это не было умно"
Нападающий "Ливерпуля" Уго Экитике признал, что его удаление против "Саутгемптона" в Кубке Лиги "не было умным" поступком.
На прошлой неделе Экитике, появившись на замену, забил победный для "Ливерпуля" гол против "Саутгемптона" (2:1). Празднуя взятие ворот, Уго снял футболку и получил желтую карточку, которая стала для него вторым.
В результате Экитике был дисквалифицирован на матч Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас", который обернулся для "Ливерпуля" первым в сезоне поражением (2:1).
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот назвал удаление Экитике "ненужным" и "глупым", и Экитике соглашается со своим боссом.
"Это не было умно. Разумеется, я много себя винил. Я был расстроен тем, что смотрел за парнями из дома в субботу. Я извинился перед всеми, перед своими партнерами по команде. Этого не повторится. Теперь я просто двигаюсь дальше. Я устремлен вперед", — цитирует Экитике The Athletic.
30.09.2025 09:00
Минус Экитике,минус три очка..
При этом Слот говорил что наказывать его не будут, ждите рецидивов удалений от него и от других игроков команды.
